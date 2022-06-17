Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Selçuk Üniversitesi tarafından farklı alanlarda 157 akademik personel ilanı 13 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlgili üniversite Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programına başvuracak adayların; "Yüksek lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Dış Ticaret Yönetimi sertifikasına sahip olmak." şartını taşımaları gerektiği duyurulmuştur.



Bilindiği üzere, akademik kadrolara ilişkin ilan şartları üniversitelerin gereksinimleri doğrultusunda Rektörlüklerce belirlenmektedir. Bununla birlikte, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmüne göre ilan edilen kadroların kişiye özel bir koşul içermemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, üniversiteler tarafından ilan edilen akademik kadrolarda alan hassasiyeti gözetilerek halihazırda akademisyen olma hayali kuran insanlara fırsat eşitliği sağlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede değerlendirdiğimizde, Selçuk Üniversitesinin Dış Ticaret programıyla ilişkili olabilecek "Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik" gibi bu alanda lisans ve yüksek lisans eğitimi veren alanlara başvuru şansı verilmemesi hakkaniyete sığmamaktadır.

İşin diğer trajikomik tarafı ise Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans mezunu adaydan "Dış Ticaret Yönetimi" sertifikasının istenmesidir. Bu alanda lisans ve yüksek lisans eğitimi görmüş kişiler kadro açılması için dört gözle bekler iken, dış ticaret programına alınacak öğretim görevlisinin sertifikayla yetkinlik kazanabildiğini düşünmek tam bir hayal ürünüdür.

Umuyoruz, Selçuk Üniversitesi halen başvuru süreci devam eden öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yaparak sertifika istemek yerine ilgili alandan mezun olan adaylara müracaat imkanı verir!

