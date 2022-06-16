Polise yumruk atan vekil için fezleke hazır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 15:55
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 12 Haziran'da Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı.
Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlandı.
Bakanlık incelemesi sonrası fezleke, Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.
Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollanacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız