Dolar 17,30 TL'ye yükseldi
Dolar günü 17,30 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,2840
|17,2850
|17,3010
|17,3020
|Avro
|18,0190
|18,0200
|18,1500
|18,1510
|Sterlin
|20,8560
|20,9610
|21,1750
|21,2810
|İsviçre Frangı
|17,2480
|17,3350
|17,8120
|17,9010
|ANKARA
|ABD Doları
|17,2540
|17,3340
|17,2710
|17,3510
|Avro
|17,9790
|18,0590
|18,1100
|18,1900
|Sterlin
|20,7960
|21,0060
|21,1150
|21,3250