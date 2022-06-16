Asgari ücrete zam yapılacak mı? Erdoğan, Türk-İş Başkanı ile görüşüyor

Görenler gözlerine inanamıyor!

Üç Kuruş ve Sefirin Kızı dizisinde performansıyla izleyiciden tam not alan yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yıllar önceki haliyle gündem oldu. Kaygılaroğlu'nun yıllar önce 140 kilo olduğu anlar sevenleri şaşırttı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun yıllar içindeki değişimi ve son hali...