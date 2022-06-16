Asgari ücrete zam yapılacak mı? Erdoğan, Türk-İş Başkanı ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşüyor. Görüşme saat 18.05'te başladı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 16 Haziran 2022 18:24
Asgari ücrete 2. kez zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.
Bu konuda tartışmalar sürerken sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme saat 18.05'te başladı.
Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştıMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız