Karamollaoğlu: Koalisyon protokolü hazırlanıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında 6'lı masayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SEÇİM ÖNCESİ BU İTTİFAKIN KURULMA İHTİYACI DOĞDU"

6'lı masanın neden kurulduğunu anlatan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* "Geçmişte koalisyonlar, seçimden sonra oluşuyordu. Seçime giderken her parti kendi amblemiyle seçime gidiyor, çıkaracağı milletvekili kadar milletvekili çıkarıyor. Sonra mecliste bir araya geliyorlar. Tek başına eğer bir parti hükümet kuramıyorsa bu sefer hükümet kuracak çoğunluğu temin eden partiler bir araya gelip hükümet kuruyorlar. Hükümeti kurarken de bir protokol imzalıyorlar.

* Şimdi artık seçimden sonra bunun yapılması zaman kaybına sebep olacağı için, seçim öncesi bu ittifakın kurulma ihtiyacı doğdu. 6 parti bir araya geliyor, her ay meseleleri görüşüyor. Çeşitli sektörlerde, konularda politikaları, uyuştukları, ittifak ettikleri konuları belirliyor. Bunu kamuoyuna duyurmaya çalışıyor."

"KOALİSYON PROTOKOLÜ HAZIRLANIYOR"

6'lı masanın son toplantısına değinen Karamollaoğlu, "Son yapılan toplantıdan sonra önce seçim güvenliği konusu ele alındı. Bu konuda birlikte çalışmalıyız. Seçim kanunu ve anayasada acilen yapılması gereken değişiklikler hemen seçimden sonra neler olacak, bunlar görüşüldü, komisyonlar kuruldu" dedi.

Önümüzdeki 6'lı masa toplantısına işaret eden Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Önümüzdeki ay başında inşallah İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir toplantı yapacağız. Daha önceki seçimlerde görüştüğümüz konular orada bir defa daha gündeme gelecek. Arkasından, daha sonra yapılması icap eden konuları belirleyeceğiz. Komisyonlar kuracağız. Komisyonların yapacağı çalışmalar neticesinde de 6'lı masa başkanları olarak bir karar vereceğiz. Bir bakıma koalisyon protokolü hazırlanıyor diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

"BAKANLIK DAĞILIMI İÇİN ERKEN"

Karamollaoğlu, "Belki partiler arasındaki bakanlık dağılımı için biraz erken olur. Neden? Her şeye rağmen mecliste, hangi partinin ne kadar milletvekiliyle temsil edileceği henüz belli değil. Ama takribi bir kanaat doğabilir. Bunun neticesinde işler nasıl yürütülecek, cumhurbaşkanlığı kendi fonksiyonunu nasıl yerine getirecek, bakanlıklar nasıl çalışacak, siyasi partiler bu çalışmalarda nasıl bir rol oynayacak bunlar konuşulacak" dedi.