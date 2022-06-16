Toplantı halindeki teröristler vuruldu: 6 terörist etkisiz

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar 2014'te DEAŞ saldırılarına maruz kaldı. Ardından Terör örgütü PKK tarafından işgal edildi.

PKK terör örgütünün varlığının bitirilmesi için 9 Ekim 2020'de Bağdat hükümeti ve Erbil'deki bölgesel yönetim arasında anlaşma imzalandı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı, terör örgütü PKK/YBŞ bölgeden temizlenemedi.

Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip. Türkiye'ye 100, Suriye'ye ise 50 kilometre uzaklıkta. Terör örgütünün bölgedeki varlığı Türkiye'nin güvenliği için büyük tehdit.

MİT TESPİT ETTİ, SİHA'LAR VURDU

MİT, Sincar'da PKK/YBŞ'nin karargah olarak kullandığı sözde Demokratik Halk Meclisi Binası'nı belirledi. PKK'ya lojistik ve eleman aktarımı bu binadan yapılıyordu.