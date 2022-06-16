Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Kastamonu'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 23:53
Kastamonu'da Cumhuriyet Caddesi'nde Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız