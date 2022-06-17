17 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çiftçi Buluşması'na ve Ali Kaya için düzenlenecek cenaze törenine katılacak, sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/11.30/14.30/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İtalya'da BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Konferansı'nda "Birinci Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"na katılacak.

(Roma)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Okul Sanayi İş Birliği Modeli Kapsamında İlk İhracat Tırını Uğurlama Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beykoz Belediyesince düzenlenen "Polonezköy Kiraz Festivali"ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Salihli, Gölmarmara ve Soma ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Soma Maden Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edecek.

(Manisa/10.45-15.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret edecek, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmasına" katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Adana İş Dünyası Buluşması" etkinliğine katılacak.

(Adana/10.30/11.15/13.30/14.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos ve Çatalağzı Yolu şantiyelerinde incelemede bulunacak, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Ereğli-Devrek yolunu inceleyecek.

(Zonguldak/10.15/11.00/14.30/15.15)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile basın toplantısı düzenleyecek, Başbakan Andrej Plenkovic ile görüşme yapacak.

- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt ile görüşecek, Kovaçi Şehitliğini ziyaret edecek, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katılacak.

(Zagreb/Saraybosna)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret edecek, inşası süren Afyonkarahisar Müzesi'nde incelemede bulunacak, DETUR Global Toplantısı'na katılacak.

(Afyonkarahisar/10.30/11.00/Antalya/20.00)

GÜNCEL

1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının yedinci yılında İslamköy'deki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

(Isparta/11.00)

2- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek.

3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arsin Yeşilyalı Kur'an Kursu icazet törenine katılacak, Güneysu Merkez Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, Hacı Hafız Yılmaz Kur'an kursunun açılışını yapacak.

(Trabzon/10.00/Rize 12.24/13.30)

SPOR

1- Futbolda 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.

2- Büyükle Avrupa Eskrim Şampiyonası müsabakaları, Antalya'nın ev sahipliğinde start alacak. Organizasyon 22 Haziran'a kadar sürecek.

(Antalya/09.00)

3- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 16'ncısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak ve 3 gün sürecek.

(İstanbul/12.30)