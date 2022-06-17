17 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
17 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çiftçi Buluşması'na ve Ali Kaya için düzenlenecek cenaze törenine katılacak, sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(İzmir/11.30/14.30/15.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İtalya'da BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Konferansı'nda "Birinci Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"na katılacak.
(Roma)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/09.30)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Okul Sanayi İş Birliği Modeli Kapsamında İlk İhracat Tırını Uğurlama Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.30)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beykoz Belediyesince düzenlenen "Polonezköy Kiraz Festivali"ne katılacak.
(İstanbul/19.00)
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Salihli, Gölmarmara ve Soma ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Soma Maden Şehitliği Anıtı'nı ziyaret edecek.
(Manisa/10.45-15.20)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret edecek, "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmasına" katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Adana İş Dünyası Buluşması" etkinliğine katılacak.
(Adana/10.30/11.15/13.30/14.45)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos ve Çatalağzı Yolu şantiyelerinde incelemede bulunacak, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Ereğli-Devrek yolunu inceleyecek.
(Zonguldak/10.15/11.00/14.30/15.15)
3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
4- TCMB, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile basın toplantısı düzenleyecek, Başbakan Andrej Plenkovic ile görüşme yapacak.
- Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt ile görüşecek, Kovaçi Şehitliğini ziyaret edecek, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katılacak.
(Zagreb/Saraybosna)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret edecek, inşası süren Afyonkarahisar Müzesi'nde incelemede bulunacak, DETUR Global Toplantısı'na katılacak.
(Afyonkarahisar/10.30/11.00/Antalya/20.00)
GÜNCEL
1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının yedinci yılında İslamköy'deki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.
(Isparta/11.00)
2- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek.
3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arsin Yeşilyalı Kur'an Kursu icazet törenine katılacak, Güneysu Merkez Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, Hacı Hafız Yılmaz Kur'an kursunun açılışını yapacak.
(Trabzon/10.00/Rize 12.24/13.30)
SPOR
1- Futbolda 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.
2- Büyükle Avrupa Eskrim Şampiyonası müsabakaları, Antalya'nın ev sahipliğinde start alacak. Organizasyon 22 Haziran'a kadar sürecek.
(Antalya/09.00)
3- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 16'ncısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak ve 3 gün sürecek.
(İstanbul/12.30)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız