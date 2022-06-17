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Özel sektörde maaş zammı başladı

Yenişafak Gazetesinin haberine göre: Temmuzda emekli ve kamu Bazı şirketler şimdiden en az yüzde 20 artışa gideceğini duyurdu. Bazıları ise yeni asgari ücretin açıklanmasını bekliyor. Birleşmiş Markalar Derneği'nin Başkanı Sinan Öncel, "En az yüzde 20-30 arasında bir zam beklentim var" diye konuştu. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz "İyileştirme konusunda ortak bir karar alınırsa iyi olur" dedi.alışanlarına yapılacak maaş artışı kararı, özel sektörü de hareketlendirdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 17 Haziran 2022 07:10
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Özel sektörde maaş zammı başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin temmuzda artırılması gündemde. Hükümet bir taraftan emekli ve kamu çalışanları için temmuzda zam hazırlığı yaparken, diğer taraftan özel sektör enflasyon karşısında ücretleri eriyen çalışanlar için iyileştirme zammı yapmaya başladı. Bünyesinde yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığı Bera Holding, salgının tetiklemiş olduğu ve akabinde Ukrayna-Rusya savaşı ile daha da belirginleşen olumsuz küresel etkiler ışığında Türkiye'de enflasyonun arttığını ve buna bağlı olarak çalışanların ücretlerinde erime olduğunu açıkladı.

YÜZDE 20 ARTI 1000 TL

  • Yıl başında çalışan ücretlerine yüzde 50 zam yapıldığı belirtilen açıklamada, çalışanların maruz kaldığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sonrasında yeni kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, "1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımıza yüzde 20+1.000 TL ilave ücret artışı kararı alınmıştır. Özellikle alt ücret bandında yer alan çalışanlarımızı merkezime aldık. Yapmış olduğumuz bu düzenleme ile düşük bantta yer alan arkadaşlarımızda yüzde 43 gibi değerli bir artış oranına ulaşılmıştır. Yeni düzenleme Ocak 2022'ye kıyasla toplamda yüzde 83'e varan bir artışa da işaret etmektedir" denildi.

EN DÜŞÜK 6 BİN 111 TL OLACAK

Türkiye'nin önde gelen çelik profil üreticisi Kocaer Çelik de temmuz ayında çalışanlarına zam yapacağını açıkladı. Şirkette yaklaşık bin kişinin çalıştığını belirten Kocaer Çelik Başkanı Hakan Kocaer, "1 Temmuz itibarıyla yeni zam politikamızı açıklayacağız. Şimdiden rakam vermek istemiyorum. Ancak artış yüzde 20'nin altında olmaz" diye konuştu. TAYAŞ Gıda da çalışanlarına gönderdiği mailde, "Çalışanlarımızın üzerinde ekonomik yükü hafifletmek amacıyla 5 bin 4 TL olan brüt asgari ücreti 6 bin 114 TL'ye çıkardık" denildi. 550 kişinin çalıştığı ve bünyesinde Montero, Verano ve Arven ilaç firmalarını bulunduran Toksöz Grup da çalışanlarının maaşlarına temmuz ayından itibaren 1.000 lira daha artış yapacağını duyurdu. Denizli'de faaliyet gösteren Sümerciler Elyaf ve Oğuz Döngel Tekstil Dış Ticaret A.Ş. sahibi Oğuz Döngel de tekstil fabrikalarında çalışan personelleri için asgari ücreti net 6 bin TL'ye yükselttiğini açıkladı.

Enflasyona karşı çalışanın alım gücü korunmalı

Bünyesinde 457 marka ve 400 binden fazla çalışan bulunan Birleşmiş Markalar Derneği'nin Başkanı Sinan Öncel, özel sektörün temmuz ayında zam yapacağını düşündüğünü söyledi. Öncel, "Çalışanlara en az yüzde 20-30 arasında bir zam beklentim var. Asgari ücrete yapılacak zam hepimizi etkileyecek. Kimse enflasyon artacak diye zam yapmayalım diyemez. Çalışanın alım gücünü korumak için zam yapılmalı" diye konuştu

.Yaklaşık 500 bin kişinin çalıştığı tekstil sektörü ise hükümetin asgari ücrete yapacağı zammı bekliyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz "Asgari ücrette devletin alacağı kararı bekliyoruz. Çalışanların ücretlerinde iyileştirme konusunda ortak bir karar alınırsa iyi olur" dedi.

Rumeysa Öztürk

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