2,5 milyon kişi yeniden üniversiteye dönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün, grup toplantısında duyurduğu öğrenci affıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Edinilen bilgilere göre, herhangi bir nedenden ötürü okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okullarına geri dönmesini sağlayan öğrenci affından toplamda 2 milyon 543 bin 865 kişi yararlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu öğrenci affı çalışmalarıyla ilgili gözler Meclis'e çevrildi. AK Parti kurmayları, içerisinde öğrenci affının da yer alacağı bir torba kanun hazırlığı yaptıklarını ifade etti. Parti kurmayları ayrıca, öğrenci affının temmuz ayına kadar Meclis gündemine getirileceğini ve yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirileceğini belirtti.

İŞTE AFFIN ÇERÇEVESİ

Öğrenci affının çerçevesinin nasıl olacağı da netleşmeye başladı. Af, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak. Ayrıca programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemini yapmayan, disiplin cezası alan, kendi isteği ile okuldan ayrılan, Erasmus'tan Farabi uygulamasına kadar, 42 farklı sebeple okul hayatı yarım kalan öğrencilerin aftan faydalanacağı belirtiliyor. Diğer sebepler ise şöyle sıralanıyor: Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık, izinli olma, kayıt dondurma, 667 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumunun kapatılması, bilimsel hazırlık sınıfında başarısızlık, tezinin intihalden dolayı iptal edilmesi, azami sürenin dolması sebebiyle ilişik kesme, dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi sebebiyle ilişik kesme.

"YENİ BİR FIRSAT"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyle ilgili "Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara, belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyor. Yüksek öğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak bu teklifin şimdiden bütün öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" demişti. Öğrenci affı son olarak 2018 yılında çıkmış ve 63 bin kişi faydalanmıştı

EBRU KARATOSUN