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AK Parti'li Metiner Bülent Arınç'ın istifasını istedi

AK Parti'nin kurucularından eski TBMM Bakanı Bülent Arınç dün, 'Kral Çıplak demenin vaktidir' deyip "Majestelerinin gazetecileri var. AK Parti adına konuşup AK Parti'yi daha aşağı çekiyorlar" ifadelereni kullanmıştı. Eski AK Parti Milletvekili MEhmet Metiner, canlı yayında Bülent Arınç'a ağır ifadelerle cevap verdi ve Arınç'ın AK Parti'den ihraç edilmesini istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Haziran 2022 08:14
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AK Parti'li Metiner Bülent Arınç'ın istifasını istedi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, muhalefetin olduğu toplantılara AK Partililerin katılmamasına tepki göstererek, "Gittikleri yol, yol değil" demişti. Partisine sert eleştirilerde bulunan Arınç, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir" gibi sözlerle gündeme damga vurmuştu.

Onu AK Parti'de tutanlara yazıklar olsun

26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı televizyon programında Bülent Arınç'a sert çıktı. Bülent Arınç için, "Gönlümüzde bir yeri kalmamıştır, inşallah partimizden de ihraç olur gider. Yeter artık" diyen Metiner, "Hala onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Biz 'kral çıplak' demesini bilecek kadar yürek sahibi insanlarız. Mangal gibi yüreğimiz var" ifadelerini kullandı.

Hadsizlikte sınır tanımamaya başladı

"Bülent Arınç'ın cesareti varsa o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin karşılıklı konuşalım" diyen Mehmet Metiner, "İkide bir sütrenin arkasına çekilip başkalarına ayar çekmeye çalışmasın. Haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı" dedi. Metiner, "İfadelerinin hepsi aşağılıktır" diye ekledi. Konuşmasının devamında Metiner şunları söyledi:

FETÖ'cüler kadar bile şerefli değilsiniz!

"Yüce Divan oylamasında evet oyu kullandılar Bülent Arınç ve arkadaşları, Davutoğlu ve ekibi. İlk tur oylamanın sonunda 'İçimizdeki hainler' diye eleştirmiştim. 'FETÖ'cüler vardı içimizde ayrıldılar, siz onlar kadar bile şerefli değilsiniz' demiştim. Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu üyesiyken de eleştirmiştim. 'Bu laflarında ne var, niye kızıyorsun?' diyeceksiniz. Artık ona kızmıyorum. Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. 'Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye."

'Majesteleri' diyerek Erdoğan'ı kastediler

Metiner konuşmasının devamında 'majesteleri' diyerek Arınç'ın, Erdoğan'ı kastettiğini söyledi. "Çok öfkeliyim" diyen Metiner, "En az Bülent Arınç kadar davada müktesabatım var. Ben gencecik yaşımda cezaevi tatmışım" ifadelerini kullandı.

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