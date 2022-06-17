PKK'nın İsveç'te binalara elebaşının ve örgüt paçavrasının resmini yansıttı

YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla örgüt paçavrasının ve Öcalan'ın resminin, başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşıldı.

Hesaplarda, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun duvarına da aynı görüntülerin yansıtıldığına dair paylaşımlar yer aldı.

Stockholm polisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya hesaplarındaki görüntülerin gerçek olup olmadığının açıklığa kavuşturulamadığını bildirdi.

Polis, "beyaz gecelerin" yaşandığı Stockholm'de, projeksiyonla duvara görüntü yansıtabilmek için yerel saatin 23.30'u geçmiş olması gerektiğini, bu saatte herhangi bir yetkilinin bulunmamasını fırsat bilen kişilerin, pazartesi günü korsan bir eylem yapmış olma ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.