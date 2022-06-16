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Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi

Kaynak : MN Medya
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Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi

Bu bir ilandır.

MEB'İN 100 MİLYON YARDIMCI KAYNAK KİTAP DAĞITMASI YERİNE VERİMLİ VE FONKSİYONEL BİR ÖNERİ:

''EĞİTİM KART''

MEB, 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 100 milyon adet yardımcı kaynak kitabı öğrencilere ücretsiz dağıtmak için ihale süreci başlatmış bulunuyor. Devletin, böyle bir konuda ihtiyaç sahibi vatandaşına destek vermesi temelde memnuniyet verici bir davranıştır. Ancak oldukça büyük bir kaynak kullanılarak gerçekleştirilecek bu projenin daha doğru ve verimli uygulanması, bazı mahzurlarının önlenmesi için Bakanlığımıza bir öneride bulunmak istiyoruz.

Yardımcı kaynak, ders kitabı gibi bir fonksiyona hizmet etmez, doğası gereği çeşitli olmak zorundadır. Bu sebeple yardımcı kaynak sektörü her sınıf için on binlerce çeşit kitap üretmektedir. Hatta son yıllarda bu da yetmemiş, kişiye özel hazırlanmış kitaplara olan talep ciddi şekilde artış göstermiştir. Çünkü öğrencilerin eksikleri, ihtiyaçları ve kitapları kullanım amaçları farklıdır. Bu çeşitlilikteki talebi tek çeşit kaynakla gidermeye çalışmak bütün hastalıklara aynı ilacı vermek gibi bir pratik ifade eder. MEB, geçmişte ders kitaplarının yanında çalışma kitapları da dağıtmış ancak dağıtılan kitapların tek tip olmasından dolayı yardımcı kaynak ihtiyacı ortadan kalkmamıştır. Bakanlık daha sonra çalışma kitabı dağıtmaktan vazgeçmiştir.

Tek tip hazırlanmış kitapların önemli bir kısmının kullanılmayacağı ve bu kitapların israf olacağı açıktır. Yaşanacak tatminsizlik, zamanla verilen hizmetin eleştirilmesine ve karşılanamayacak yeni taleplerin üremesine yol açacaktır.

Meselenin diğer boyutu ise yardımcı kaynaklar; ülke geneline dağılmış, her biri butik bir kültür merkezi fonksiyonu gören ve büyük çoğunluğu küçük esnaf niteliğinde olan kitapçılar eliyle piyasaya sunulmaktadır.

Böylesine yüklü bir kitap dağıtımı, özellikle ilk yıl tecrübe edilmemiş bir beklentiyle ister istemez kitapçılar tarafında ciddi bir talep ve satış kaybına yol açacaktır. Zaten kırılgan durumda olan 8000 kitap ve kırtasiye esnafı ciddi zarar görecek, sonraki yıllarda talep tekrar oluşsa da olan olmuş yiten yitmiş olacaktır.

Kitap ve kırtasiye esnafının zarar görmesi; ticari hayatımızın yanı sıra, kültür hayatımızın da zarar göreceği, ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Biz; aşağıda imzası bulunan, eğitim yayıncılığı ve kitap-kırtasiye sektörünün tamamını temsil eden dernekler olarak ücretsiz kaynak kitap dağıtımı yerine, her açıdan daha olumlu ve verimli olacağına inandığımız "Eğitim Kart Projesi"ni öneriyoruz. Basitçe ifade edilecek olursa "Eğitim Kart Projesi" kitap dağıtmak için ayrılan kaynağın, bir banka kartına yüklenerek öğrenciye verilmesiyle öğrencinin ihtiyaç duyduğu kitabı kitapçıdan almasına imkan sağlayan bir uygulamadır.

Bu birçok sorunu birden çözecektir:

. Öğrenci ve öğretmenin talep ve tercihleri dikkate alınmış olacaktır. İhtiyaç duyulan kitap alınacak, alınan kitap kullanılacaktır.

. Kitapçı esnafına can suyu verilmiş olacaktır. Devlet-özel sektör iş birliğinin güzel bir örneğine imza atılmış olacaktır.

. İsraf önlenecek ve kaynak daha verimli kullanılmış olacaktır.

. Öğretmen-veli-öğrenci arasındaki gerilimlerin oluşması önlenmiş ve MEB de bu çalışma barışına katkı sağlanmış olacaktır.

. Bu sektörde yer alan 80.000'den fazla istihdam, vergi gelirleri ve bileşen sektörler korunmuş olacaktır.

. Büyük bir kaynak harcanmasına rağmen eleştiri alacak bir uygulama, takdir kazandıracak bir uygulamaya dönüşmüş olacaktır.

. Eğitim ve kültür hayatımızın zarar görmesi önlenmiş olacaktır.

Tüm bu sebeplerle doğrudan ücretsiz kitap dağıtmak yerine Eğitim Kart üzerinden ücretsiz kitap dağıtılmasını öneriyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer ve eğitim camiasının bu çağrımızı dikkate almasını umuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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