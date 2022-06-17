TTB sağlık çalışanları yasası için CHP'ye de tepki gösterdi

Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) göre düzenleme 'beklentilerden uzak, yetersiz ve içi boş.'

TTB Twitter hesabından şunları yazdı:

"Tüm itirazlarımıza rağmen TBMM'de iktidar tarafından kabul edilen düzenlemeler beklentilerimizden uzak, yetersizdir. SAĞLIKSIZ, KOCA bir yasa daha içi boş çıktı. Dün bizleri hiçe sayan bu teklif görüşülürken TBMM sıralarını boş bırakıp bugün kabul oyu verenleri asla unutmayacağız"

Kanundan önce çıkanlar özetle şöyle:

Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak

Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine bakanlığın toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek para ödenecek.

Doktor öğretim üyesi ve başasistanlar, tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışacak.

1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

TTB'nin Twitter hesabı üzerinden düzenleme şöyle eleştirildi: "Tüm itirazlarımıza rağmen TBMM'de iktidar tarafından kabul edilen düzenlemeler beklentilerimizden uzak, yetersizdir. Sağlıksız, koca bir yasa daha içi boş çıktı. Dün bizleri hiçe sayan bu teklif görüşülürken TBMM sıralarını boş bırakıp bugün kabul oyu verenleri asla unutmayacağız."

Kanunun detayları:

Kanuna göre, 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Doktor veya diş doktoru kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan doktor ve diş doktorlarından ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave para ödenecek.

Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.