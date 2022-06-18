Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürlüğü için bazı özel mevzuat düzenlemelerinde müstakil görev tanımları yapılmış olsa da genel anlamda çerçevesi çizilmiş bir tanımlama bulunmamaktadır. Bununla birlikte hiyerarşik kademeler içerisinde görevde yükselme sınavı ile yükselinebilecek önemli bir pozisyonu oluşturmaktadır. Bazı kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde sınav yoluyla şube müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için belirli bir süre şef kadrosunda görev yapma şartı aranmaktadır ki, bu haliyle dahi kariyer sürecini temel memuriyet aşamaları ile tamamlayan önemli ve nadir unvanlardan birini oluşturmaktadır.

Hiyerarşik örgütlenmenin keskin bir şekilde hissedildiği ülkemiz kamu yönetimi sisteminde yönetim pozisyonları ve bu pozisyonları temsil eden unvanlar örgütün sağlıklı bir şekilde işlemesi için önemli görevler üstlenmektedir. Gerek işin idaresi gerekse de örgütlerde var olan iş gücünün yönetimi genellikle bu pozisyon eliyle yerine getirilmekte, kurum ya da birim üst yöneticisi ile astlar arasında kurulan köprüler ile de önemli bir misyon üstlenilmektedir.

Şube müdürlüğü, kamu örgüt hiyerarşisi içerisinde tabiri caizse kamunun istihkam birlikleri olarak görev yapmakta ancak, varlıkları yokluklarında hissedilen bir değer olarak görülmektedir.

Kamu yönetiminde genellikle nicel (sınavlar) ölçüm yöntemleri ile de olsa memur mevzuatının önemli ilkelerinden biri olan liyakat ilkesinin karşılık bulduğu bir yükselme sistemini içinde barındırın şube müdürlüğü makamı, mali haklar anlamında henüz yeterince önemsenebilmiş değildir. Son aylarda önemli bir ivme kazanan ek gösterge düzenlemesinde kendileri için 800 puanlık bir artış takdir edilmiş olması bu durumu gözler önüne seren önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilindiği üzere, ek gösterge düzenlemesinde belirli dilim aralıkları içinde yapılan artışlar pek fazla bir getiri sağlamamaktadır. Şube müdürleri için yapılan 800 puanlık artışında pek fazla bir getirisi olmayacak, aksine bu unvan grubunun iş motivasyonunu da olumsuz etkileyecektir. Aynı zamanda sorumluluğu altında görev yapan ve belirli unvanları haiz personelin ek göstergeleri ile kendi ek göstergeleri arasındaki makasta açık kalmaya devam edecektir.

Bu nedenle kamu yönetim hiyerarşisinde önemli görevler üstlenen şube müdürlerinin kamuoyunda 3600 düzenlemesi olarak ifade edilen ek gösterge düzenlemesinden 3600 rakamının altında bir değerle faydalandırılması, beklentilerin uzağında kalan bir çalışma olarak görülmektedir.

Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak genelde kamuda ki tüm yönetim hiyerarşileri için, özelde ise şube müdürleri için ek gösterge düzenlemesinde ilan edilen artış puanlarının yeniden gözden geçirilerek, kamu vicdanını rahatlatacak bir rakama yükseltilmesini kamu çalışanları adına ifade etmek isteriz.