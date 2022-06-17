İl Milli Eğitim Müdürü aracını 2 kardeş için sünnet düğünü arabası yaptı

Ali Güven Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün, 'Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi' kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde oturan ihtiyaç sahibi ailenin iki çocuğuna sünnet düğünü yapıldı.

Ailenin 11 yaşındaki çocuğu Batuhan ve 5 yaşındaki Berham'a yaşatılan mutluluk için Ali Güven Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri titizlikle çalıştı. Kardeşlerin düğünü için toplam 300 dijital davetiye hazırlandı.

Sünnet düğünün tüm hazırlıklarını titizlikle hazırlayıp üstlenen ekip alışverişe çıkıp çocuklara sünnet kıyafetleri de aldı.

Düğün için ikramları okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü üstlenirken, düğün arabası, süslemeler ve organizasyonu Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü üstlendi.



Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, makam aracını sünnet düğünü için tahsis ederek çocuklara mutluluk yaşattı. Töre ve Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, Ali Güven Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Düğün salonunda düzenlenen Cihangir Ailesi'nin düğününe katılarak ailenin sevincini paylaştı.

Pervin Töre, sünnet düğününde tablet ve hediyelerini iki kardeşe takdim etti.

