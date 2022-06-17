Dolar/TL 17,32 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,36 üzerinde 17,3032'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 17,3210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 18,2040'tan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 21,2780'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,8'lik düşüşle 103,4 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini görse de bugün 104,5'e yükseldi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 1,0510'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından resesyon kaygılarının güçlendiğini, risk algısının arttığı bir ortamda dolara olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Döviz ve tahvil piyasalarında da oynaklığın sürdüğüne işaret eden analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 104,1'in ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.