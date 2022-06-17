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Babalar, çocuklarıyla karne aldı

Ağrı'nın Aşağı Küpkıran Mahallesi'ndeki ilkokulda 2021-2022 eğitim öğretim sezonunun ikinci yarısından itibaren okul, öğretmen, öğrenci veli ilişkisini geliştirmek amaçlı projede derslere katılan babalar, çocuklarıyla birlikte karne aldı. Babalar yıllar sonra oturdukları okul sıralarında karne sevincini yaşadı

Eklenme : 17 Haziran 2022 11:08
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Ağrı'da Aşağı Küpkıran İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler Gonca İrem Aydın ile Mustafa Aydın çifti; okul, öğretmen, öğrenci veli ilişkisini geliştirmek için "Baba candır", "Baba can destek hep vardır' sloganıyla 'Baba Can Destek' projesi hazırladı. Aydın çifti, proje kapsamında okuldaki 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin babalarını da eğitime aldı.

2021-2022 eğitim öğretim sezonunun ikinci yarısından itibaren 40 veli, haftada 1 gün belirlenen saatlerde derslere girmeye başladı. Zaman zaman öğrencilerle ders işleyen babalar, bazen Ağrı'nın kültürünü tanıttı, bazen de çalıştıkları meslekler hakkında bilgi verdi. Bazı haftalar da öğrencilere kentin yöresel yemeklerini tattıran babalar, eğitim sezonunun sona ermesi sebebiyle çocuklarıyla birlikte karne heyecanı yaşadı.

Oğlu Abdullah ile birlikte karne alan Özhan Demir, "Bizler de, bizim babalarımız da bu okulda okudu. Bizler daha önce böyle bir etkinliğe şahit olmadık. Okuldaki bütün etkinlikleri merak ettik, gelmek için sabırsızlandık. Öğretmenlerimiz yeri geldi bizi yemeğe çağırdı, yeri geldi bize ders anlattı, yeri gelince de bizlere sınıfı ve tahtayı bırakarak ders anlattırdı. Bu süreçte hem öğrenip hem de çocuklarımıza ilimize ve kültürümüze dair bir şeyler anlatma fırsatı yakaladık. Bilhassa çocuklarımızla her zaman iç içe olduk. Bugün bizlere de karne verdiler ve yıllar sonra karne almanın heyecanını yaşadık. Gerçekten çok güzel bir uygulama oldu. Öğrencilerimiz üzerinde çok büyük etkileri oldu. Öğrencilerimizin başarısı gözle görülür derece de arttı" dedi.

Yeri geldiğinde öğrenci yeri geldiğinde öğretmen olduklarını ifade eden Sevkan Demir ise "Bu uygulama ile öğrencilerimizin daha etkili bir eğitim aldıklarını düşünüyoruz. Bizler de karne aldık. Çok teşekkür ederiz" dedi.

'BABAM KÜÇÜLMÜŞ DE BENİMLE AYNI SINIFA GELMİŞ GİBİ OLUYOR'

Babası Sevkan ile olunca kendisini mutlu hissettiğini anlatan 3'üncü sınıf öğrencisi Ebrar Demir, şunları söyledi:

"Babamla aynı sınıfta olmak çok garip bir his. Sanki babam küçülmüş de benimle aynı sınıfa gelmiş gibi oluyor. Çok mutlu oluyorum. Bu süreçte babam bana çok destek oldu. Bilmediğim soruları kendisine sordum. Çözmemde bana yardımcı oldu. Babam da benim öğretmenim gibi oldu. Babam yanımda olduğunda çok mutlu oluyorum. İkimizin de karneleri çok iyi. Mutlu bir şekilde evimize gideceğiz."

BABALAR GÜNÜNÜ DE KUTLADIK

Projede amaçlarının babaları daha çok eğitimin içine katmak olduğunu söyleyen öğretmen Gonca İrem Aydın, şöyle konuştu:

"Amacımız onlarla birlikte çocuklarımızla etkinlikler yapmaktı. Bu doğrultuda iletişim kurduğumuz babalarımız belirlediğimiz tarihlerde sınıflarımıza geldiler. Böylece sınıfta öğrencilerimiz ve babalarımızla birlikte etkinlikler yaptık. Bu projede eğitim-öğretim sürecinde hep geri planda kalan babalarımızı ön plana çıkarmak istedik. Böylece bu proje, çocuklar üzerinde en az dersler kadar etkili oldu. Öz güvenlerinin gelişmesinde, derslere olan motivasyonlarının artmasında, oldukça etkili oldu. Bu proje ile babalarımızla daha çok bütünleştik. Bu projemizi özellikle dezavantajlı bölgelerimizde, bütün kırsal kesimlerimizde görev yapan öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte bütün Türkiye de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte burada olamayan bazı babalarımızla görüntülü konuştuk. Bazılarını da sınıflara dahil ettik. Bu şekilde şu ana kadar en az 40 babamıza ulaştık. Ayrıca bu gün karne günü ve hafta sonu da 'Babalar Günü' sebebi ile de babalar gününü kutluyoruz."

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