Anestezi teknikeri kadın ameliyathanede ölü bulundu
Trabzon'da anestezi teknikeri kadın, ameliyathanede ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 11:22
Akçaabat ilçesindeki özel hastanede anestezi teknikeri Büşranur Muhcu (27), mesai arkadaşları tarafından ameliyathanede hareketsiz bulundu.
Hastanede nöbette olan Muhcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız