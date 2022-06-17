Emekli öğretmen denizde boğuldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 64 yaşındaki kadın boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 11:35
Emekli öğretmen Saliha Keskin, sabah Akdeniz Mahallesi kıyısından denize girdi.
Keskin'in suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Polis ekiplerince denizden çıkarılan kadının, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Keskin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız