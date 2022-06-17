ÖSYM Başkanı Aygün: Gençlerimize güvenelim, bunu onlara hissettirelim

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin hafta sonu yapılacak sınavlarda elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inandığını belirtti.

"Her bireyin hayatta başarılı olacağı bir alan vardır"

Sonuçlar ne olursa olsun ailelerin çocuklarının yanında yer alması gerektiğini vurgulayan Aygün, "Her bireyin hayatta başarılı olacağı bir alan vardır. Gençlerimize güvenelim ve bu güveni onlara hissettirelim." ifadelerini kullandı.

"Sonuca değil sınava odaklanın"

Sınava girecek gençlere başarılar dileyen Aygün, "Sonuca değil sınava odaklanın. İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin. Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz. Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.