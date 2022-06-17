Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu yıl tamamladığımız eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. Bu stadyumda çok top oynadım. Bu stadyumun hatıraları var bende. Sakatlandığım zamanlar oldu.

Sevgili öğrenciler, ülkenin 4 bir yanında karne sevinci yaşayan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük Türk müziği çocuk korusunu az önce dinledik. Bu kadar kısa zamanda hazırlanmanız takdire şağyan.

Eğitim öğretim yılı boyunca kar çamur demeden fedakarca görev yapan öğretmenlerimize milletim adına teşekkür ediyorum. Şartları zorlama pahasına çocuklarının eğitiminden taviz vermeyen aileleri de kutlamak istiyorum.

Her eğitim öğretim yılı sonunda zihni açık, ufku geniş nesillerin yetiştirilmiş olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız genişliyor. Yarının mühendisleri, sanatçıları, bilim insanları bu gençlerden çıkacak. Yarının Türkiyesini gençler inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim diyoruz. Bütün imkanlarımızı eğitim öğretim için seferber ediyoruz.

Eğitimin kalitesini artırmak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 81 vilayetimize çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Göreve geldiğimizde 78 üniversite varken şimdi 208 üniversitemiz var.

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