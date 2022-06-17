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Yılmaz Büyükerşen'in de sanık olduğu ihaleye fesat yargılamasında keşif yapılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in aralarında olduğu sanıkların tutuksuz yargılandığı davada keşif yapılması ve bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 12:40
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıkların tutuksuz yargılandıkları davanın, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 22 sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Büyükerşen ise celseye katılmadı.

Sanıklar, dava konusu Büyükşehir Belediyesince 2006-2009 yıllarında düzenlenen "Kent Gelişim, Islah ve Düzenleme İşi 2-3-4-5. etap ihaleleri", 5 Eylül 2008'deki "Porsuk Çayı ve muhtelif kanallarda düzenleme yapılması işi" ihalesi ile 20 Haziran 2008'de gerçekleştirilen "Masal Dünyası yapım işi" ihaleleriyle ilgili haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, uzman bilirkişi heyetiyle keşif yapılması ve rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Üst mahkemeye itirazlar sonrası 5 kişi tahliye edilmişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "sanık" sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan altışar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasına hükmetmişti. Eksik inceleme nedeniyle ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosya, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmişti.

- AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan açıklama

Duruşmayı izleyen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de sanık olarak yargılandığı "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin ceza davasına devam edildiğini söyledi.

Yargılamada hazır olan sanıkların huzurunda mahkemenin Yargıtayın söylemlerine uyarak bozma kararı verdiğini ve Büyükerşen hakkında verilen beraat kararının kaldırılarak yeniden yargılamaya başlandığını aktaran Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte bu dosya yeniden açılmış olacak. Bu dosyanın içinde gerek yapılan ihaleler itibarıyla, kentsel servis, kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin, Porsuk 1, 2, 3 ve 4, Masal Şatosu'na ilişkin her yeri tekrar bilirkişilerle eylül ayı içinde heyet gezecek. Mahkemenin ara kararında görüleceği üzere ihalelerin edimlerine ilişkin halen yerinde, mevcut eserlerin olup olmadığı ve eserlere ilişkin kısımda eksikliğin olup olmadığı, yine yapılan ihaleler noktasında birim teklif fiyat usullü ihalelerin devamında beton kaleminde sürekli artış yapıldığı söylemlerinin uygun olup olmadığına ilişkin kısmı da yapılan keşfin hemen sonrasında bilirkişiler bilirkişi raporu düzenlemek suretiyle sunacaklar."

Çalışkan, bundan sonraki celsede katılanların bozma ilamına ilişkin talepleri yerinde görüldüğünden, katılma talebi olan hazinenin, sanıklara soru sorma safhasına da geçileceğini bildirdi.

Halkın her türlü belediye gelirlerinin harcanmasına dönük işlemlerin doğru, mevzuata uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin kısmını takip etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Çalışkan, "Bağımsız yargı organları bozma ilamı doğrultusunda yargının yapması gereken işlemleri yapacak. Umut ediyoruz, adalet en kısa sürede tecelli eder. Eğer sanıklar suçsuzsa beraat ederler, eğer bir suçları varsa da bizim de ihbarcı olduğumuz üzere kamu kaynaklarının kullanılması noktasında gerekli hesabı bağımsız yargı sorar diye umut ediyoruz. Yanlış yapılan her işlemin, her eylemin, Belediye Meclisinde alınan her yanlış kararın yine takipçisi olmaya ve hukuk çerçevesinde kamunun haklarını aramaya devam edeceğiz. Bu mesele sadece AK Parti'nin meselesi değildir, kamuya ilişkin bir meseledir." diye konuştu.

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