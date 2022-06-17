Görevden alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, partisinin Diyarbakır il teşkilatını kapattıklarını duyurmasının ardından bugün il başkanı başta olmak üzere birçok yöneticisi de gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yayın yapan Tigris Haber'den Murat Özbilek'in haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gece yarısı yapılan operasyonun nedeninin gasp, tehdit, şantaj gibi iddialar olduğu öğrenildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile MHP Diyarbakır il teşkilatının feshedildiğini ve binaya kilit vurulduğunu açıkladı.