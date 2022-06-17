Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma namazı çıkışı açıklamaları:

Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı müddetçe, bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi, Yunanistan'la yüksek düzeyde strateji konsey toplantısı yapmayacağımızı , bu ne demektir? Bundan daha net rest olmaz, Yunanistan başının çaresine baksın.

Sayın Biden'ın da daveti üzerine liderler olarak bunu yapacağız, yaklaşık 3'er dk. birer tebliğmiz olacak, bu tebliğimizi sunmak suretiyle iklim ve çevre konusunda neler yapmayı planladığımızı anlatacağız.

Çarşamba günü veliaht Prens, ziyaretini gerçekleştiriyor, heyetlerimiz ile görüşmemizi sağlayacağız, Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha iyi seviyede nerelere taşıyabilir, değerlendireceğiz.