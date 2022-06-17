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Öğretmen baba ile bankacı annenin 'karne günü' acısı

Samsun'da karne günü evlerinin 4. katındaki pencereden yere düşen lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi olarak olay yerine gelen öğretmen olan baba ile bankacı annenin feryatları yürekleri dağladı.

Eklenme : 17 Haziran 2022 13:59
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ (16) evlerinin 4. katındaki pencereden yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Saat 08.30 gibi büyük bir gürültü duyan komşular önce ne olduğunu anlamadı. Saat 10.00 gibi merdivenleri temizleyen temizlikçi kadın apartmanın arka bahçesindeki beton zeminde Kartal Emir Uludağ'ı yerde yüzüstü yatar halde fark ederek komşulardan yardım istedi. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri Kartal Emir Uludağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sabah işe giden öğrenmen baba Serdal Uludağ ile bankacı anne Ayten Uludağ acı haberi iş yerinde aldı. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Kartal Emir Uludağ'ın ölümü komşuları da gözyaşına boğdu.

Olay yerine gelen baba ile annenin feryatları yürekleri dağladı. Baygınlık geçiren anne sedye ile ambulansa taşındı ve ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Lise 11. sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ'ın özel bir kolejde okuduğu ve derslerinde çok başarılı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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