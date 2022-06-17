Hakkari'de amca, arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğenini öldürdü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada amca, yeğenini öldürdü, kardeşini yaraladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 14:16
İpek Mahallesi'nde kardeşler Abidin ve Aydın K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Aydın K, ağabeyi ve yeğeni Hakan K'ye ateş etti.
Hakan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Abidin K, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız