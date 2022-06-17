Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile AFAD İl Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği kapsamında adliye personeli, destek AFAD gönüllüsü eğitimlerine katıldı.

Aralarında Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp ve İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal'in de bulunduğu 26 personel, sahadaki eğitimlerini tamamladı.

Adliye personeline, düzenlenen törenle AFAD gönüllülüğü yelekleri giydirildi.

Törende konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türkiye ve Bolu'nun afet bölgesi olduğunu belirterek, "Bunların başında da deprem, sel baskınları, çığ ile kazalar gibi çok farklı afet türleri var. Bunlara hazırlıklı olmamız anlamında gönüllülerin katılımı son derece önemli." dedi.

Kılıç, afetlerde insan gücüne çok ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Organize, işi bilen, eğitim almış kişilere çok ihtiyaç oluyor. Bunun da gönüllü yapılması son derece önemli. Bu işin gönüllülük prensibiyle yapılması verimli sonuçlar alınmasını sağlıyor." diye konuştu.

Vali Kılıç, vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş da Türkiye'nin her türlü doğal afetin yaşandığı coğrafyalardan biri olduğunu kaydetti.

Zaman zaman bu gerçekle yüzleşildiğini dile getiren Bektaş, "Hepimizi sarsan acı tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili toplum olarak maalesef hazır değiliz. Toplumun afet bilincinin gelişmesi, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışların öğrenilmesiyle bu konudaki farkındalığın arttırılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Bolu AFAD İl Müdürlüğü arasında Adliye AFAD Gönüllüleri programı hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda kendisi de dahil adliyede çalışan farklı birimlerdeki personelin eğitime katıldığını aktaran Bektaş, 26 kişinin eğitimlerini tamamladığını 24 kişinin de eğitimlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

İl AFAD Müdürü Cengiz Çavuş ise AFAD Gönüllülük projesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından adliye içinde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı. Sirenlerin çalmasıyla çök-kapan-tutun hareketini yapan adliye personeli, ardından adliye binasından dışarı çıkarak toplanma alanına geçti.

Burada eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllüleri tarafından çadır da kuruldu.