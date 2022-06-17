Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu

MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Sponsorlu İçerik
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
YSK'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
YSK'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Tokat'ta rüşvet operasyonu! 3'ü kamu görevlisi 8 gözaltı
Tokat'ta rüşvet operasyonu! 3'ü kamu görevlisi 8 gözaltı
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
Özel sektörde maaş zammı başladı
Özel sektörde maaş zammı başladı
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Okullarda 18 milyon öğrenci için yarın 'karne zili' çalacak
Okullarda 18 milyon öğrenci için yarın 'karne zili' çalacak
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu

Bolu Adliyesinde görev yapan 26 personel, AFAD'ın gönüllülük eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 14:32
Yazdır
Bolu'da 26 adliye personeli destek AFAD gönüllüsü oldu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile AFAD İl Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği kapsamında adliye personeli, destek AFAD gönüllüsü eğitimlerine katıldı.

Aralarında Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp ve İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal'in de bulunduğu 26 personel, sahadaki eğitimlerini tamamladı.

Adliye personeline, düzenlenen törenle AFAD gönüllülüğü yelekleri giydirildi.

Törende konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türkiye ve Bolu'nun afet bölgesi olduğunu belirterek, "Bunların başında da deprem, sel baskınları, çığ ile kazalar gibi çok farklı afet türleri var. Bunlara hazırlıklı olmamız anlamında gönüllülerin katılımı son derece önemli." dedi.

Kılıç, afetlerde insan gücüne çok ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Organize, işi bilen, eğitim almış kişilere çok ihtiyaç oluyor. Bunun da gönüllü yapılması son derece önemli. Bu işin gönüllülük prensibiyle yapılması verimli sonuçlar alınmasını sağlıyor." diye konuştu.

Vali Kılıç, vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş da Türkiye'nin her türlü doğal afetin yaşandığı coğrafyalardan biri olduğunu kaydetti.

Zaman zaman bu gerçekle yüzleşildiğini dile getiren Bektaş, "Hepimizi sarsan acı tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili toplum olarak maalesef hazır değiliz. Toplumun afet bilincinin gelişmesi, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışların öğrenilmesiyle bu konudaki farkındalığın arttırılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Bolu AFAD İl Müdürlüğü arasında Adliye AFAD Gönüllüleri programı hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda kendisi de dahil adliyede çalışan farklı birimlerdeki personelin eğitime katıldığını aktaran Bektaş, 26 kişinin eğitimlerini tamamladığını 24 kişinin de eğitimlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

İl AFAD Müdürü Cengiz Çavuş ise AFAD Gönüllülük projesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından adliye içinde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı. Sirenlerin çalmasıyla çök-kapan-tutun hareketini yapan adliye personeli, ardından adliye binasından dışarı çıkarak toplanma alanına geçti.

Burada eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllüleri tarafından çadır da kuruldu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Anestezi teknisyeni Büşra, ameliyathanede ölü bulundu
Anestezi teknisyeni Büşra, ameliyathanede ölü bulundu
Öldürüp kır düğün salonunun bahçesine gömmüşler
Öldürüp kır düğün salonunun bahçesine gömmüşler
Polise yumruk atan vekil hakkında 3 ayrı suçlama
Polise yumruk atan vekil hakkında 3 ayrı suçlama
Anne ve 4 yaşındaki oğlu araçta ölü bulundu
Anne ve 4 yaşındaki oğlu araçta ölü bulundu
Firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı
Firari hükümlü evinin zeminine kazdığı tünelde yakalandı
İstinaf mahkemesinden Nagehan Alçı'ya kötü haber
İstinaf mahkemesinden Nagehan Alçı'ya kötü haber

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret programında Uluslararası Ticaret mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 8/4/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan nakdi kumanya yardımına ilişkin sık sorulan soruları cevapladı.
Bulduğu sıradışı yöntemle milyoner oldu

Bulduğu sıradışı yöntemle milyoner oldu

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 21 Haziran 2022 Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 15 dosyayı gündemine aldı. Bunlardan 4 adedini esastan karara bağlayacak.
Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, iş akdi sona eren Azerbaycan uyruklu öğretim görevlisine iş sonu tazminatı ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bursa için güçlü işbirliği

Bursa için güçlü işbirliği

Bursa'da kentleşmeden çevreye, ulaşımdan kırsal hizmetlere kadar farklı alanlarda akademik temelli tespitler yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.