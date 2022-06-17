Erdoğan'dan, 9. Cumhurbaşkanı Demirel için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Hizmetleriyle kişiliğiyle ve siyasetiyle yakın tarihimizin unutulmaz isimleri arasında yerini alan Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." paylaşımı yaptı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız