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YSK'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 3 milyon 243 bin 425 aday ter dökecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 15:34
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YSK'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek

Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter dökecek. Korona virüs test sonucu pozitif olan ya da temaslı olduğu anlaşılan adaylar ise özel salonlarda sınava girecek. İçerisinde detaylı bilgiler barındıran sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi kontrol edilecek olan adaylar, sınav binalarına hiçbir teknolojik cihazı sokamayacak.

165 dakika sürecek olan ve sınavın ilk oturumu olarak bilinen Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00'da başlayacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) 19 Haziran Pazar günü saat 10.00'da, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.30'da gerçekleşecek. Sınav saatinden önce sınav giriş belgelerinde yer alan okulda olmaları gereken adaylar, sınav başlama saati sonrasında içeri alınmayacak.

Bu yıl değişiklikler de yapıldı

Bu yıl yapılan değişikliklerde YKS'de baraj kaldırılırken, TYT süresi 135 dakikadan 165'e çıkarıldı. Adayların TYT'de yer alan testlerden herhangi birinden 0,5, AYT'de ise aynı şekilde 0,5 ham puana sahip olması yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için yetecek.

Ankara Valiliğinden YKS tedbirleri

Sınav çerçevesinde Ankara Valiliğinden de bir duyuru yapıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınavın yapılacağı tarihlerden bir önceki gün ile sınavın bitişine kadar olan sürede sürücülerin gereksiz klakson çalmaması, gürültüye sebep olacak düğün ve asker uğurlama konvoyu oluşturulmaması gerektiği kaydedildi. Valiliğin açıklamasında sınavın yapıldığı okul ve kamu binalarının bahçelerine ve çevrelerine sınav günü hiçbir vasıtanın park ettirilmemesi istenerek, yapılan uyarılar şöyle sıralandı:

"Sınavın yapılacağı binaların çevresinde ve yol güzergahlarında gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin polis ve jandarma tarafından önceden planlanması, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından sınav günü yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılmaması ve sorumluluk alanlarındaki tüm yolların trafiğe açık tutulması, belediyeler tarafından sınav merkezlerine gidecek güzergahların levhalarla belirlenmesi ve toplu taşıma seferlerinin aksatılmadan sürdürülmesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınav için gerekli her türlü tedbirin önceden planlanması, gençlerimizin geleceği açısından önem taşımaktadır."

İlçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Ankara Valiliğinin ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav tarihlerinde belirli saat aralarında hizmet vermek kaydıyla açık olacağı belirtilen açıklamada, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerden nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı/geçici kimlik belgelerini kaybedenler ile unutanların mağdur olmamaları için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 19 Haziran 2022 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermek üzere açık tutulması önem taşımaktadır" denildi.

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