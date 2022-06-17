Polise yumruk atan vekil hakkında 3 ayrı suçlama

İstanbul Kadıköy'de izinsiz düzenlenen gösteride polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. Aydeniz'in dosyasında, 3 ayrı suçlama yer aldı. Fezlekede; DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, 12 Haziran'da Kadıköy Kaymakamlığı'nın yasaklama kararına rağmen düzenlenen kanunsuz eylem karşısında tedbir almakla görevli kolluk birimlerinin tüm uyarı anonslarına ve ikazlarına karşın eylemci grup ile hareket ettiği ve eylemci gruptan ayrılmadığı, dağılmamakta ısrar ederek 2911 sayılı kanunun 32/1 maddesinde düzenlenen 'kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme' suçunu işlediği belirtildi. Aydeniz'in, yine eylemcilerin gözaltına alınması işlemleri sırasında görevli kolluk personelinin kaskının alt kısmından elini sokarak çene iç kısımlarına yumruk atıp, TCK'nın 265/1'inci maddesinde düzenlenen 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek' ve TCK'nın 265/3'üncü maddesine göre, 'kamu görevlisine birden fazla kişiyle birlikte hakaret etmek' suçlarını işlediği belirtildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM'ye gelen dokunulmazlık fezlekeleri, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk ediliyor. Komisyon, bu fezlekelerden görüşülmesini istediğini öne çekebiliyor. 1 veya daha fazla dosyanın gündeme alınması halinde Karma Komisyon bünyesinde 'Hazırlık Komisyonu' kurulacak ve bu komisyon, 1 ayda dosyayı karara bağlayacak. Komisyon, çalışma süresi içinde savcılık ve ilgili yerlerden dosya ile ilgili yeni bilgi ve belge isteyebilecek. Dosyası görüşülen milletvekiline verilecek süre içinde sözlü ya da yazılı savunması istenecek. Milletvekili kendisinin yerine isterse başkasını da savunma yapmak üzere tayin edebilir.

Hazırlık Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra Karma Komisyon toplanıp, konuyu görüşerek oylayacak. Komisyonun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi halinde dosya, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai karar verilecek. Hakkında fezleke düzenlenen milletvekilinin, komisyonda olduğu gibi Genel Kurul'da da savunma yapma hakkı bulunuyor. Genel Kurul'da, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alınırsa dokunulmazlığı kaldırılan vekil için yargı yolu açılmış olacak.