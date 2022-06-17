Göç yolundaki leylekleri o ilde silahla vurdular
Göç yolundaki leylekleri Afyonkarahisar'da silahla vurdular.
Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Haziran 2022 17:04
DHA'nın haberine göre, bu yılın başından itibaren yaralı 6 leylek vakasıyla karşılaştıklarını belirten AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, "Maalesef bunlardan 3'ünün ateşli silahlarla vurulduğunu gördük. Diğerleri travma, zehirlenme gibi vakalardan oluşuyor. Bazı insanlar leylekleri canlı hedef görüyor. Tüfeğini veya kendini denemek için leyleklere ateş edip, yaralanmalarına ya da ölümlerine neden oluyorlar" dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız