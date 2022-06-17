Vali Yerlikaya, İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın ilk oturumu gerçekleştirilecek YKS ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşarak, öğrencilere başarılar diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Haziran 2022 19:38
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, YKS 2022'ye sayılı saatler kaldı. İstanbul'da cumartesi Temel Yeterlilik Testi'ne 641 bin 851, pazar Alan Yeterlilik Testi'ne 393 bin 98, Yabancı Dil Testi'ne 39 bin 904 öğrencimiz girecek. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Yerlikaya, öğrenciler için sınav zamanı sessiz olunmasını istedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız