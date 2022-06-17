'Cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına bir yalanlamada hastaneden geldi

Başhekimlikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır."