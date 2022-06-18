18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Haziran 2022 00:18
ATAMA KARARLARI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tamer İNAN,
- V. Bölge Müdürlüğüne Ömer AY,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet KALYON atanmıştır.
17 Haziran 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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