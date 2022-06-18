Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Burdur'un kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney, Denizli'nin kuzey, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney, Denizli'nin kuzey, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.