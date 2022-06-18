Turizmde intikam hareketi

AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
AK Parti'den 2023 öncesi kırgınların gönlü alınacak
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Eğitim yayıncılığı yapan derneklerden yardımcı kaynak kitap yerine 'Eğitim Kart' önerisi
Sponsorlu İçerik
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararı yayımlandı
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Kirada 'temmuz' oyunu: Kontrat yenileme öteleniyor
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan, ACM Başkanı Çağlar'ın vefatına ilişkin açıklama
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
'Binlerce erkek, kız olmak için bekliyor' iddiasına hastaneden yanıt
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
MHP Diyarbakır Eski İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Yanık: Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması: Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Bakan Nebati: GES'e talepler çok iyi geliyor
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar TOGG'u banttan indireceğiz
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesen İBB'ye para cezası
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
MB açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
Bakan Nebati: Tüm veriler Türkiye'nin lehine
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
YKS'de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Öğretmen baba ile bankacı annenin karne gününde evlat acısı
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Erdoğan duyurdu: Suudi veliaht prens Türkiye'ye geliyor
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Soylu: 2019 sonrası 49 belediye başkanı görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere yaz tatili tavsiyesi
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın yükselişte, gramı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara dahil 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Ayhan Bilgen'in partisine kötü haber... AYM kararını verdi
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
YKS'ye saatler kaldı: İşte adaylara tavsiyeler
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Turizmde intikam hareketi

İki yıldır pandemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan turizm sektörü bayram ediyor. Pandeminin sona ermesi ve savaşın etkisiyle Ruslar Türkiye'ye akın ederken, başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupalı turist rotayı Türkiye'ye kırdı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 18 Haziran 2022 08:10
Yazdır
Turizmde intikam hareketi

Pandeminin sona ermesi ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla turizmde hareketlilik başladı. Deloitte'un 2022 Yaz Tatili Araştırması, iki yıldır pandemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan turizm sektörünün bu yaz Covid öncesi döneme geri dönebileceğinin sinyallerini veriyor. Araştırmaya göre bu yıl ABD'liler uçak biletleri ve otel fiyatlarındaki artışa rağmen yüzde 46'sı tatil yapmayı planlıyor. Her ne kadar araştırma Türkiye'yi kapsamasa da sahadan gelen veriler paralellik gösteriyor. Özellikle Ruslar başta olmak üzere Avrupa'dan turistler Türkiye'yi tercih ediyor.

ANTALYA'YA YER BULMAK İMKANSIZ

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkede Türkiye'de tatile yönelik talebin arzı aştığını bildirdi. Türkiye'ye uçuşlarda tur paketi sıkıntısı yaşanıyor. Moskova'dan Antalya'ya uçuş bulmak neredeyse imkansız. Rusya'dan mayıs ayında günlük ortalama 25 civarında uçuş yapılırken, haziran ayının ilk haftasında Rusya'dan Antalya'ya yapılan uçuşlar ise katlanarak arttı. 1 Haziran'da 62, 2 ve 3 Haziran'da 56'şar, 4 Haziran'da 110, 5 Haziran'da 55, 6 Haziran'da 53, 7 Haziran'da 60 uçuş gerçekleşti. Haziran ayı ilk haftasındaki toplam uçuş sayısı 452 oldu ve 100 bini aşkın Rus geldi. Ocak-Mayıs arasındaki 5 aylık dönemdeRusya'dan gelen turist sayısı ise 400 bine yaklaştı. Rusların tatil için Türkiye'yi tercih etmesinde Türkiye'nin savaştaki tarafsız tutumu da etkili oldu.

AVRUPA'NIN ROTASI TÜRKİYE

Diğer yandan İngiltere başta olmak üzere Almanlar rotayı Türkiye'ye çevirdi. Turizmciler, haziran ayı başı itibarıyla İngiliz ve Alman turist sayısında yeni bir rekor artık kesin gibi. İspanya ve Yunanistan ağırlıklı çalışan Almanya'nın en büyük turizm firmalarından Alltours'un yaptığı açıklamaya göre tur satışları 2019 yılı rakamlarını yakalamış durumda. Sadece Alltours'un hedefi Türkiye pazarı için 500 bin müşteriye ulaşmak. İngiliz turist sayısında ise yüzde 100'ün üzerinde artış bekleniyor. İngiltere'den Dalaman'a haftada 120 uçak iniyor. Aynı şekilde Bodrum da İngilizlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor. İngiltere'nin yanı sıra İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika ile Orta Doğu ülkelerinden gelen turist sayısı da artmış durumda. Diğer yandan kur da yaşanan artış yerli turisti de erken rezervasyona yönetmişti. Erken rezervasyonlar yüzde 70'in üzerinde artarken sektör temsilciler Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle 2022 yılı için belirlenen 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefi konusunda temkinli yaklaşıyor.

ÖMER TEMÜR

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yabancı gaz analistleri Türkiye'yi konuşuyor
Yabancı gaz analistleri Türkiye'yi konuşuyor
Enerjide tedarikçilere bağımlılık yüzde 25'e düşecek
Enerjide tedarikçilere bağımlılık yüzde 25'e düşecek
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Kar artışı ücretlere yansımalı: Çalışan ve emekli nefes alacak
Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı belli oldu
Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı belli oldu
'Haziran sonunda 19 milyon turist sayısını yakalayacağız'
'Haziran sonunda 19 milyon turist sayısını yakalayacağız'
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Bu Habere Tepkiniz

Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Lise müdürünün öğretmen atanması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, Anadolu lisesinde müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite uluslararası ticaret mezunlarına başvuru şansı vermeli

Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret programında Uluslararası Ticaret mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

Alkolsüz aile oteli... Açılışa özel fiyatlar

https://www.halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Bakanlık, nakdi kumanya yardımına açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 8/4/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan nakdi kumanya yardımına ilişkin sık sorulan soruları cevapladı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.
Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Haziranda 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 21 Haziran 2022 Genel Kurul gündemini açıkladı. Mahkeme 15 dosyayı gündemine aldı. Bunlardan 4 adedini esastan karara bağlayacak.
Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Azeri öğretim görevlisini Anayasa Mahkemesi haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, iş akdi sona eren Azerbaycan uyruklu öğretim görevlisine iş sonu tazminatı ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.
Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
YKS öncesi türbe yoğunluğu

YKS öncesi türbe yoğunluğu

Hafta sonu yapılacak YKS öncesi çok sayıda lise son sınıf öğrencisi, aileleriyle aileleriyle birlikte Bakırköy'deki Zuhuratbaba türbesine gelerek dua etti.