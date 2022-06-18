Göklerde Türk hakimiyeti başlıyor

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda TUSAŞ'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üç hava platformu göklerle buluşacak. 18 Mart 2023'te TUSAŞ'ın geliştirdiği Türkiye'nin beşinci nesil Milli Muharip Uçağı (MMU) hangardan çıkarak, ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlayacak. MMU projesiyle Türkiye, dünyada ABD, Rusya, Çin gibi 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.

ATAK-2 PERVANE ÇEVİRECEK

Milli taarruz helikopteri ATAK-2 de 18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşacak. T129 ATAK helikopterinden elde edilen deneyim ve operasyonel tecrübe sayesinde tamamen özgün olarak geliştirilen ATAK-2; yakın hava desteği, havayer ve hava-hava muharebesi, müşterek taarruz operasyonları ve silahlı keşif ve gözetim gibi görevlerde yer alacak. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve 18 Mart 2023'te sahneye çıkacak olan bir diğer hava platformu ise HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı. HÜRJET de 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Tek motorlu hafif taarruz uçağı HÜRJET, donanmanın en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'da konuşlandırılacak.

Selçuk Böke