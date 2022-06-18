Bartın'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobili polis aracına çarptı

Hafta sonu yapılacak YKS öncesi çok sayıda lise son sınıf öğrencisi, aileleriyle aileleriyle birlikte Bakırköy'deki Zuhuratbaba türbesine gelerek dua etti.

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.

Danıştay 2. Dairesi, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavında 5. Yedek olan davacının atanma talebine ilişkin açtığı davayı reddeden kararı onadı.

Danıştay 2. Dairesi, Anadolu lisesinde müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

Kaza sonrası aracından inen ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen sürücünün hastane testinde alkollü olduğu belirlendi.

Polis aracında bulunan ve hafif yaralanan bir polis memuru ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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