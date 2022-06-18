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İsveç, PKK'yı sadece korumuyor: PKK'nın büyük finansörlüğünü de üstleniyor

İsveç, PKK için sadece bir üs değil. İsveç, terör örgütünün en büyük para kaynaklarından biri. PKK, İsveç'te açtığı dernekler üzerinden bağış adı altında topladığı parayı Kandil'e gönderiyor. Paralar İsveç bankası Bankgirot'a "okul tadilatı", "tıbbi yardım" gibi sahte başlıklarla yatırılıyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 18 Haziran 2022 08:51
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İsveç, PKK'yı sadece korumuyor: PKK'nın büyük finansörlüğünü de üstleniyor

SABAH'ın İsveç'in başkenti Stockholm'deki inine girdiği PKK/ PYD terör örgütünün, İsveç bankalarında açılan kron hesaplarından gelen yardım ve bağışları, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik'e karşı kullandığı silah ve mühimmatın teminine harcadığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek PYD'nin İsveç'teki inine girdi.


İsveç'in farklı şehirlerinde finansal destek için hesaplar açan örgüt, bir yandan Türkiye'nin hilafına her türlü terör faaliyetini desteklerken bir yandan da NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten askeri mühimmat haricinde, tıbbi ekipman da dahil her türlü malzeme desteği alıyor.


BANKADAKİ RESMİ HESAP

SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre PKK, PYD, YPG ve YPJ adlarıyla İsveç'te faaliyet gösteren örgüte finansal destek sağlayan İsveç resmi banka hesap numarası şöyle: Bankgirot-nr: 5614-0148 (SEB). Bu finansal desteğin bankaya aşağıdaki ana başlıklar halinde kaydedildiği belirlendi:

"YPG ve YPJ'ye destek. Bombalanan bir okulun tadilatı için yardım. Ameliyatlarda kullanılan ilaçlar. Yaralı YPG/J savaşçıları için rehabilitasyon merkezi için tıbbi ekipman. Oyun alanı için malzemeler. Herkese açık bir müzik stüdyosu için ekipman."

MOBİL BAĞIŞ YÖNTEMİ

PKK'nın İsveç'ten Kandil'e para göndermek için kullandığı bir başka yöntem de mobil bağış ödeme. Swish-donation sistemindeki 0722835113 numaralı hesap üzerinden örgüte direkt para yollanıyor. İsveç, AB ülkeleri arasında PKK/ PYD'ye yabancı terörist gönderen 3'üncü ülke.

Sadece STK'lar üzerinden değil, okullardan da örgüte militan devşiriliyor. Bazı şirketlerin kamuya açık veya gizli olmak üzere PKK adına çeşitli yasa dışı faaliyetler sürdürdüğü de biliniyor. İsveç, PKK'nın Avrupa Birliği terör örgütleri listesinden çıkarılması için birçok girişimde bulundu.

76 MİLYON DOLAR DESTEK

İsveç, PKK/YPG'ye finansal destek sağladığını da gizlemiyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde liderliğindeki heyetin, PKK'nın kolu YPG temsilcileriyle görüşmeleri sonucunda örgüte, 2023'te 376 milyon dolar destek verilmesi kararlaştırıldı. Üstelik İsveç Dışişleri Bakanı, YPG ile ortak olduklarını açıklamaktan da çekinmedi.

İŞTE TERÖR DERNEKLERİ

SABAH'IN eriştiği bilgilere göre PKK/PYD ile kültürel faaliyet adı altında PKK'ya ekonomik, siyasi destek ve hatta insan kaynağı, yani terörist desteği sağlayan dernekler şunlar: "Syndikalistiskt Forum, Bokhandeln Info (kitapevi), Kafe 44, Svensk-Kurdiska Kulturföreningen, Amalthea bokkafe (kitpaevi), India Dalck."

BAĞLANTIYI KURAN GUSTAFSSON

KAPAT [X]

İsveç'teki bütün dernekler, yapılar arasındaki bağlantıyı Kürdistan Destek Komitesi Derneği'ni de yöneten, PYD'nin İsveç'teki en önemli adamı Benny Gustafsson sağlıyor. Gustafsson'un kullandığı mail adresi ise stodkommitten@ gmail.com.


Gustafsson'un üzerinde YPG-Gerilla YPJ yazılı bir siyah bir tişört giydiği bir fotoğraf da bulunuyor.


Gustafsson, PYD'nin İsveç Temsilcisi Şiar Ali ile birlikte çalışıyor, örgütün siyasi bağlantılar kurmasında öncülük yapıyor.

İSVEÇ POLİSİNDEN KOMİK SAVUNMA

GÖRÜNTÜLER GERÇEK Mİ DEĞİL Mİ ARAŞTIRIYORUZ

SABAH'ın dünkü "İşte İsveç'in göbeğindeki Kandil" başlıklı haberinde yer alan ve sosyal medyada da yayılan, Nobel ödülleri yemeğinin verildiği Stadhuset'e terör örgütü PKK görsellerinin yansıtıldığına dair fotoğraflara büyük tepki geldi. İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile örgüt bayraklarının İsveç'in göbeğinde yansıtılması, teröre verdikleri desteği gözler önüne serdi.

Görüntüleri paylaşan PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun duvarına da aynı görüntülerin yansıtıldığına dair paylaşımlar yer aldı. Stockholm polisi ise görüntülerin gerçek olup olmadığının açıklığa kavuşturulamadığını bildirdi. Polis, Stockholm'de, projeksiyonla duvara görüntü yansıtabilmek için yerel saatin 23.30'u geçmiş olması gerektiğini, bu saatte herhangi bir yetkilinin bulunmamasını fırsat bilen kişilerin, pazartesi günü korsan eylem yapmış olabileceğini düşünüyor.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK

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