Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Haziran 2022 09:08
Cihat B. İdaresindeki 42 DRT 13 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri ayrımında M.A'nın kullandığı 13 DC 750 plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri Cihat B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız