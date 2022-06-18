HSK, 46 savcı ile 49 hakim adayının atamasını gerçekleştirdi

Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 95 adayın ataması yapıldı.

Atama kararları ad çekme sonucuna göre belirlendi.

Karara göre, 46 Cumhuriyet savcısı adayı ile 49 hakim adayı 16 Haziran 2022'de yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.