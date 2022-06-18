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Yazın ilk sıcak hava dalgası Batı Avrupa'da alarm verdirdi

Yaz mevsiminin ilk sıcak hava dalgası Batı Avrupa ülkelerinde sıcaklıkları rekor seviyelere çıkararak yaşamı olumsuz etkiledi.

Halkın sıcaklara karşı uyarıldığı Batı Avrupa'da birçok kentte ikinci dereceden önemli olan turuncu alarma geçilirken, sıcak hava dalgasının iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olabileceğine, orman yangınları ve kuraklık sorunlarına dikkat çekildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Haziran 2022 11:10
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Yazın ilk sıcak hava dalgası Batı Avrupa'da alarm verdirdi

- Yaz mevsiminin ilk sıcak hava dalgası Batı Avrupa ülkelerinde sıcaklıkları rekor seviyelere çıkararak yaşamı olumsuz etkiledi.

Halkın sıcaklara karşı uyarıldığı Batı Avrupa'da birçok kentte ikinci dereceden önemli olan turuncu alarma geçilirken, sıcak hava dalgasının iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olabileceğine, orman yangınları ve kuraklık sorunlarına dikkat çekildi.

- İspanya

Son 20 yılın en sıcak haziran ayının geçirildiği İspanya'da bir haftadır etkili olan sıcaklıklar, Sevilya, Kurtuba gibi ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki bazı yerlerde 44, başkent Madrid'de 41 santigrat dereceye kadar çıktı.

Sevilya'da ilkokul öğrencileri ve ailelerinden oluşan bir grup, sıcağa rağmen okulların tatil edilmemesini protesto etti. Derse girmeyen ve okul bahçelerinde "sınıflar sauna gibi" diye slogan atan öğrenciler, su tabancasıyla oynayıp serinlemeye çalıştı.

Sıcak havanın etkisiyle hafta başından bu yana 16 bölgede orman yangını çıktı ve bazı spor etkinlikleri ertelendi.

Navarra, Castilya ve Leon ile Katalonya yangınlardan en çok etkilenen bölgeler olurken, Katalonya'da halen tehlikeli olan orman yangının 20 bin hektarlık alanı tehdit ettiği belirtildi.

Uzmanlar, "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak, Avrupa'nın bazı bölgelerinde sıcak hava dalgaları daha erken gelmeye başladı. Ayrıca ısıyı yoğunlaştıran rekor düzeyde sera gazı konsantrasyonları nedeniyle sıcak hava dalgaları daha sık ve şiddetli şekilde yaşanıyor." diyerek bunun gelecek için bir başlangıç olduğu uyarısında bulundu.

Birçok kentte turuncu alarmın verildiği İspanya'da sıcaklık yarından itibaren 10 derece düşecek, başkent Madrid'de gelecek hafta 25'e kadar inecek.

- Fransa

Fransa'da 41 dereceye varan sıcaklıklardan dolayı 14 vilayette kırmızı, 56 vilayette de turuncu alarm verildi.

Gironde Valiliği, dış ve klimasız iç mekanlarda tüm etkinliklerin ertelendiğini duyurdu.

Ayrıca 40 kentte, özellikle tarım faaliyetlerindeki su kullanımına farklı düzeylerde kısıtlamalar getirilerek, orman yangınlarına karşı uyarılar yapıldı.

Başkent Paris ile Lyon, Villeurbanne ve Caluire kentlerinde de geçici bir süre için hem trafiğe çıkışlara kısıtlama getirilirken, hem de belli saatlerde hız sınırları düşürüldü.

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- İtalya

İtalya'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle 4 kent için alarm verildi.

Hafta sonu için yapılan meteorolojik tahminlerde Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olacağı belirtilirken, İtalya'nın merkezinde ve kuzeyinde yer alan bazı kentler için uyarı verildi.

Ülkenin orta kesiminde yer alan Perugia ve Floransa ile kuzeyindeki Brescia ve Torino kentlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 17 Haziran'dan itibaren alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Torino'da ise pazar günü kırmızı alarm verileceği bildirildi.

Yetkililer, sıcak havanın özelikle yaşlı, kronik hastalığı olanlar, hamileler ve bebekler için daha fazla risk taşıdığı konusunda uyararak, bu kişilerin mümkün olduğunca iç mekanlarda kalması istendi.

Diğer yandan, aşırı sıcakların yol açtığı kuraklık da başta kuzey bölgeleri olmak üzere ülkede etkisini gösteriyor.

Ülkenin en büyük ırmağı Po'nun hacminin olması gerekenden yüzde 72 daha düşük olduğu, bu durumun kuzeydeki Piyemonte ve Lombardiya bölgelerini etkilediği kaydedildi.

Kuraklık sebebiyle kuzey bölgelerinde 170 kadar yerleşim yerinde suyun, sadece içme ve yemek hazırlama gibi temel amaçlar için kullanılması talimatı verildi.

- Almanya

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) hafta sonunda özellikle ülkenin güney ve orta kesimlerinde sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkacağını ve gece saatlerinde de sıcaklığın 20 derecenin altına inmeyeceğini duyurdu.

Yetkililer sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde orman yangını riskine karşı uyarırken, uzmanlar da yaşlılara ve sağlık sorunu olanlara dikkat etmelerini ve çok sıvı tüketmelerini tavsiye etti.

DWD Başkanı Tobias Fuchs, Almanya'da gelecek yıllarda sıcaklığın son 30 yıla göre 1 dereceye kadar artacağını belirterek, iklim değişikliğinin Almanya'da etkisini göstereceği uyarısında bulundu.

- Belçika

Belçika'da da güneyden gelen sıcak dalgasıyla hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar yükselerek, haziran ayı için rekor seviyelere ulaştı.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle ülkenin doğusunda yüksek sıcaklık nedeniyle hafta sonu turuncu kod alarma geçildiğini ilan etti.

Yetkililer, ayrıca sıcak havayla yüksek polen ve hava kirliliği seviyesi nedeniyle uyarıda bulundu.

Belçika'nın okyanus kıyısında ise sıcaklıkların birkaç derece daha düşük olacağı bildirildi. Birçok kişinin okyanus kıyısına gidecek olması nedeniyle tren seferleri artırıldı.

- İngiltere

İngiltere'de üst üste üçüncü gün yılın en sıcak günü kaydedildi.

Ülkenin doğundaki Suffolk'ta 17 Haziran'da termometreler, 32,7 dereceyi gösterdi. Aynı zamanda Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda da 32,4 derece kaydedildi.

Ülkede insanlar havadan en iyi şekilde yararlanmak için plajlara, parklara ve açık havuzlara akın etti. Bournemouth'ta belediye meclisi, sahildeki tüm otoparkların erken saatlerde dolduğunu duyurdu.

Sürekli artan sıcaklıklar, Haziran 1976'da kaydedilen 35,6 derecelik en sıcak haziran gününe yaklaşıyor.

Meteoroloji Ofisi, haziran için "olağandışı" sıcaklıkların İngiltere'nin güney yarısındaki yüksek basıncın ve Avrupa'dan İngiltere'ye sıcak hava getiren güneybatı hava akışının bir sonucu olduğunu duyurdu.

Ülkede sıcaklıkların, pazar günü yağmurla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

- Hollanda

Hollanda'da iki gündür 30-31 derecelerde olan hava sıcaklığının sağlık sorunlarına neden olmasının önüne geçmek için devlet kurumları ve uzmanlar bazı uyarılarda bulundu.

Hollanda, Bayındırlık ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, özellikle ülkenin güney bölgelerinde yollarda oluşabilecek acil durum ve olası arızalara karşı biz dizi önlem aldıklarını açıkladı.

Ayrıca, sağlık sorunu olan yaşlıların sokağa çıkmamaları, bol sıvı tüketimi ve güneş koruma kremi kullanımı tavsiye edildi.

- İsviçre

Sıcak hava dalgasının son bir haftadır etkili olduğu ülkelerden biri de İsviçre oldu.

İsviçre'de gün içinde hava sıcaklığının Basel, Sion ve Cenevre gibi kentlerde 35 derece ve üstüne çıkması, yarın ise Basel'de 37 dereceyle sıcaklığın rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor.

İsviçre Federal hükümeti ülkede alarm seviyesini 3 olarak açıkladı.

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