EGM 'kollukta ifade' konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı

EGM'nin yazılı açıklamasında Şanlıurfa Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuruya istinaden verilen karardan hareketle Emniyet Teşkilatında uygulama birliğinin sağlanması için kollukta ifade alma konusu ile ilgili bir emir yazısı yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere kollukta şüphelinin ifadesinin alınması hususu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 147'nci maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 'Müdafi şüpheliye sadece hukuki yardımda bulunabilir, ifade alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, şüphelinin yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede bulunamaz.' denilmektedir.

Bu itibarla yukarıda bahsedilen Kanun ve Yönetmelik çıktığı günden bugüne kadar herhangi bir uygulama farklılığı olmayıp yeni bir uygulamamız da yoktur."