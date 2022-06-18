CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü"nün bitmediğini, henüz yolun başında olduklarını ve Türkiye'ye demokrasi gelinceye değin yürüyüşü sürdüreceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığınca Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen "Üye Katılım Töreni"nde yaptığı konuşmada, CHP'li olmanın Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği Kurtuluş Savaşı'nın, bağımsızlığın arkasında durmak, kadın erkek eşitliğini savunmak manasına geldiğini söyledi.

CHP'li olmanın herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı duymak anlamını taşıdığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partili olmak demek bu ülkede yaşayan 85 milyon insanın güler yüzlü olmasını savunmak demektir. Dertleriyle dertlenmek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, sıradan bir olay değildir." dedi.

AK Parti'nin politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan seçimlerde kendilerinin yanında olmasını istedi.

Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmeye hazır olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ikinci yüzyıla adım atıyor, ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandıracağız. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye, herkesin sokaklarda özgürce gezdiği, herkesin karnının doyduğu bir Türkiye, iyilerin kazanabildiği bir Türkiye... Bunları yapacağız. İşin özeti birlikte mücadele edeceğiz. Mücadelemiz kutlu olsun, bu mücadele bir hak, adalet mücadelesidir. Bu, Türkiye'nin mücadelesidir. Adalet yürüyüşü daha bitmedi, daha yolun başındayız. Adalet yürüyüşü, bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar devam edecek."

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de ülkenin zor günler yaşadığı böyle bir zamanda vatandaşların partilerine katılmaya devam ettiğini, yeni üye sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Partiye yeni katılan aralarında sanatçı Yılmaz Güney'in kız kardeşi Güzide Sayılı'nın da olduğu bazı üyeler de sahneye çıkarak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yeni üyelere rozetlerini taktı.

Törene Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

- Kılıçdaroğlu, muhtarlarla buluştu, toplu sözleşme törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki temasları kapsamında, sabah saatlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basına kapalı olarak muhtarlarla bir araya geldi.

Ardından Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu önünde İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası (Türkiye Belediye İş) arasında 5 bin 250 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imza törenine katılan Kılıçdaroğlu, burada işçilere hitap etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerden haklarını arama noktasında ortak hareket etmelerini isteyerek, bu noktada her zaman çalışanların yanında olduklarını dile getirdi.

Türkiye'de ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu anlamda sandığa giderken işçilerden ellerini vicdanlarına koyarak oylarını kullanmalarını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, bundan sonra da çalışanların yanında olacaklarını aktardı.