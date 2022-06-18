YKS adaylarının TYT heyecanı sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 13.00'te tamamlandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava giren adaylardan bazıları, kendilerine tanınan 165 dakikalık süre tamamlanmadan salondan ayrılırken bazıları ise sınav süresini sonuna kadar kullandı.

Adaylar, daha sonra kampüsün önünde kendilerini heyecanla bekleyen aileleriyle buluştu. Aileler ile çocukları, sınav gerginliğini birbirlerine sarılarak atmaya çalıştı.

- Adaylar, sınav sorularının zorluğunu değerlendirdi

Adaylardan Arif Kızıl, yaş itibarıyla biraz zorlansa da sınavın fena geçmediğini söyledi.

Üniversite sınavına ilk kez girdiğini aktaran Kızıl, restoran işlettiğini ve gastronomi bölümünde okumayı istediğini ifade etti.

Adaylardan Hüseyin Küçükaltun, barajın kaldırılmasıyla soruların da kolaylaştırıldığını düşündüğünü ve genel olarak sınavının iyi geçtiğini ifade etti.

Fulyanur Çelik, sınavının genel olarak kötü geçtiğini belirterek, en çok matematik sorularında zorlandığını, Türkçe sorularını yanıtlarken zorlanmadığını kaydetti.

Efe Eryılmaz, ilk kez girdiği sınavın beklediğinden daha iyi geçtiğini belirterek, "Fen Bilimlerinde biraz zorlandım. Türkçe, dil bilgisi basitti. Matematik ise hazırlandığım gibiydi." dedi.

Ece isimli bir öğrenci ise zaman kullanımında biraz sıkıntı yaşadığını dile getirerek, "Özellikle coğrafyada zorlandım. Alanım sayısal belki o yüzdendir. Matematik ve fen bilimleri iyi geçti." diye konuştu.

Sınavın kolay olduğunu ve genel itibarıyla iyi geçtiğini belirten Elif Demirbağ, "Matematik ve Türkçe sorularını rahat çözebildim. Fen bilimleri ve sosyal bilimlerinde biraz daha fazla boş bıraktığım sorular oldu." ifadelerini kullandı.

- İkizler aynı okulda sınava girdi

Sınava ikiz kardeşiyle giren Aygül Ünal ise tüm soruları rastgele cevapladığını belirterek, "Hiç hazırlanmadım, kendimi denemek için girdim." dedi.

Asya Ünal da kardeşi gibi sorulara rastgele yanıtlar verdiğini, sınava da annesinin zorlamasıyla girdiğini söyledi.