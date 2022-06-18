Yaylacıların 'şenlik havası'nda göç yolculuğu başladı

Dikmen Mahallesi'ndeki köylüler, 115 yıldır devam ettirilen göç için hazırlıklarını tamamladı.

Kadınlar günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırlarken, erkekler de koyun ve keçileri yıkayıp boyadı, inekleri örme şeritlerle süsledi.

Gelin gibi süsledikleri hayvanlarıyla toplu olarak zorlu yolları aşan köylüler, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na yaya olarak yol almaya başladı.

Köylülerin eşyalarını ve yavru hayvanlarını traktörlerle taşıdığı yolculukta, hayvanların zil ve çan seslerinin melodisi yaylanın sessizliğini bozdu.

Besicilerin yüzlerce hayvanla çıktığı göç yolculuğunu, çevre illerden gelenler de ilgiyle izledi. Vatandaşlar, yöresel kıyafetleriyle eğlenceye ortak oldu.

Hayvanlarıyla yaylaya ulaştıklarında bir süre hep birlikte eğlenen besiciler, ekim ayına kadar burada kalacak.

Yaylacıların adeta şenlik havasında geçen göç yolculuğu drone ile görüntülendi.

- "115 senedir bu yayla göçümüzü yapıyoruz"

Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, AA muhabirine, Dikmen Yaylası'na çıkmak için köylülerin bir gün önceden hazırlık yaptığını söyledi.

Yaylada 320 hane olduğunu aktaran Ayvaz, yaylaya dışarıdan yabancının yerleşimine izin verilmediğini, yayladakilerin tamamının köylü olduğunu kaydetti.

Ayvaz, hayvanların süslenip boyandığını ve sabahın erken saatlerinden itibaren yaylaya göç yolculuğunun başladığını dile getirerek, "Köyümüz için halkımız için güzel bir yaylamız var." dedi.

Türkiye genelinde geleneksel olarak yöresel göçlerin kalmadığını belirten Ayvaz, "Cuma günü okul kapandığında okul zili susar, cumartesi günü bu sefer hayvanların zili başlar. Yayla göçüne köylüler büyük özen gösterir. Çocuklara özel yöresel kıyafetler hazırlanır, hayvanlar süslenir, kadınlarımız yöresel kıyafetlerini giyerler, toplu bir şekilde yaylamıza göç gerçekleştirilir. 700'ü büyük baş olmak üzere binin üzerinde hayvanımız göç etti, sonbahara kadar yaylada kalacaklar." diye konuştu.

- "Şenlik havasında yaylaya çıkıyoruz"

Sevgi Kayran, dedelerinin Trabzon'dan gelerek Sakarya'ya yerleştiklerini, kendilerinin de geleneklerini yaşattıklarını söyledi.

Hayvanları yıkadıktan sonra süsleyip boyadıklarını anlatan Kayran, "Herkes hayvanlarını hazırlayıp erkenden yaylaya çıkıyor. Hayvanlarımızı hazırlıyoruz, çocuklarımızı giydiriyoruz, şenlik havasında yaylaya çıkıyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Herkesin gelip yaylamızı görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Yıldız da aslen Trabzonlu olduğunu belirterek, "Her yazın başında hayvanları süsler, fistanımızı giyeriz. Şenlik havasında yaylamızın açılışını yaparız. Hayvanlar kış boyu ahırda kaldığı için burada hava alsınlar diye ve köy yerinde yaylım olmadığı için yaylaya çıkarıyoruz. Burada otlak çok." diye konuştu.

Sevim Der ise geleneklerini sürdürmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Yayla göçlerimiz başladı. Bir gün öncesinden hayvanlarımızı süsledik, kendimiz de hazırlandık. Yiyecek içeceklerimizi de alıp yaylaya çıktık. Hayvanlarımız burada otluyor. Sütünden, yoğurdundan, peynirinden, yağından geçimimizi sağlıyoruz." dedi.