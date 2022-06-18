9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Haziran 2022 22:54
Alınan bilgiye göre, Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlarda bulunan 19 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız