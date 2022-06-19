İlk TOGG temmuzda banttan iniyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre;

TOGG, Gemlik Tesisindeki inşaat çalışmalarına planlar doğrultusunda devam ediyor. Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesiste, boya, gövde ve montaj binaları başta olmak üzere üretim birimlerindeki çalışmalarda son aşamalara gelindi. Gövde binasındaki 208 robot, hücre bazında parçalı denemelerin ardından, deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. Montaj tesisinin de tamamlanmasıyla TOGG, temmuz ayının sonunda deneme üretimlerine başlayacak.

HEDEF 1 MİLYON SATIŞ

TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. TOGG'da, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.