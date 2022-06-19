Kripto piyasasında sert düşüş

ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikası, jeopolitik endişeler, küresel risk iştahındaki azalma kripto varlık piyasasında tahribat yaratmaya devam ediyor.

Hafta içinde sert düşüşler görülen kripto paralarda değer kaybı sürüyor. FED'in sıkılaşma baskısı ile birlikte Bitcoin hafta içinde 20 bin dolar sınırına dayanmıştı. Bitcoin bu sınırı da aşağı yönlü kırdı.

20 bin doların altına düştü

Aralık 2020'den bu yana ilk kez 20 bin doların altı gördü.

Alt coinlerdeki kayıp da büyük. Kripto varlık piyasasının önemli para birimlerinden olan Ethereum da sert düşüşünü sürdürdü. Bin doların altına kadar geriledi.

Kasım ayında Bitcoin zirve seviye olan 69 bin doları, Ethereum ise 4 bin 865 doları görmüştü. Ancak, kripto piyasası bankaların sıkılaşma adımlarından sonra düşüş ivmesine girdi.

Bitcoin, Kasım 2021'den bu yana yüzde 70'in üzerinde geriledi.